PILTUUDIS ⟩ Pikaaegne lihatööstur Maie Niit pidas 85. sünnipäeva

Niidu panus Otepää valla arengusse nii ettevõtja kui kodanikuna on leidnud äramärkimist ja tunnustust mitte ainult Otepää vallas, vaid üle kogu riigi. Teda teavad ja tunnevad kõik Otepää valla elanikud, ta on helde annetaja ning on aidanud inimesi nii nõu kui jõuga.

Maie Niit on sündinud Puka lähedal Piiri talus. Ta lõpetas Puka keskkooli, Õisu toiduainetetööstuse tehnikumi lihatööstuse erialal (1961) ja Eesti põllumajanduse akadeemia cum laude lihatehnoloogia erialal (1967).

Ta on töötanud Tartu lihakombinaadis meistri, vorstitsehhi juhataja ja peatehnoloogina. 1990. aastal asutas ta Vana-Otepääle lihatööstuse Edgar. Praegu kuulub lihatööstus Eesti edukate ettevõtete hulka.

Kuigi Maie Niit pole enam ametlikult ettevõtte tegevjuht, tegutseb ta ikka iga päev lihatööstuses edasi.

Ta on poja ja tütre ema ning nelja lapselapse vanaema. 2009. aastal omistati talle üleriigiline aasta ema aunimetus.

Ta on olnud nii Pühajärve vallavolikogu kui Otepää vallavolikogu liige. 2014. aastast on ta Otepää aukodanik.