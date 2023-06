Regionaalmaasika auhind tuli ka Valga- ja Põlvamaale

Regionaalminister Madis Kallase sõnul teeb heameelt, et meil on niivõrd palju tublisid ja silmapaistvaid inimesi, kes oma panusega aitavad tugevasti kaasa Eestimaa eri paikade arengule ja heale elukeskkonnale.

«Riik ja omavalitsused saavad luua eeldused atraktiivseks elupiirkonnaks, ent tõelise eluvaimu puhuvad paikadele sisse just seal elavad ja töötavad inimesed. Nemad on inimesed, kes tänu oma tegevusele muudavad elu maal jätkusuutlikuks ja kestvaks,» ütles Kallas.

Auhinna saajad on silma paistnud tegevusega, millel on olnud regionaalarengu seisukohast oluline mõju. Kas on edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise, piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise või siis aidatud muul moel oluliselt kaasa piirkonna arengule, eripära säilimisele ja tutvustamisele. Konkursile võisid kandidaate esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohalikud omavalitsused.