Tänavu on võidutuletoojateks valitud igast maakonnast üks kaitseliitlane ja üks naiskodukaitsja, kes saavad homsel paraadil Viljandis presidendilt võidutule. Ikka selleks, et viia see kodukanti ja jagada leeki jaanitule süütamiseks kõigile soovijatele.