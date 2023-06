Svirskaja on naiskodukaitses 2014. aastast, enne seda oli ta tubli ja tegus kodutütar. Ta on peaaegu igal aastal esindanud Valga ringkonda mõnel võistlusel või olnud asendamatu tugi ürituste korraldamisel. Peale selle on ta aktiivne noortejuht – 2022. aastal valiti ta kodutütarde Valgamaa ringkonna aasta noortejuhiks.