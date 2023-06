Lõuna-Eestisse laienenud Tartu Filmifond kutsub pildistama filmilokatsioone

Koostööleppele kirjutas alla ka Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots, kelle sõnul on sellel kevadel linastunud film «Savvusanna sõsarad» ehe näide sellest kui palju Võru maakonnal ja Lõuna-Eestil tervikuna filmimaailmale pakkuda on.

«Kindlasti leiavad filmitegijad siin filmimiseks huvitavaid kohti, aga ka inspiratsiooni ja lugusid, mis on oma järge kinolinadeni juba pikalt oodanud,» ütles Toots. Samuti tasub Tootsi sõnul mõelda ka sellele, mida filmitegijad piirkonnale pakuvad. «Me näeme, et kasu võiks saada paljud sektorid nagu näiteks toitlustus- ja majutussektor ning piirkonna maine üldisemalt.»

Filmirežissöör Moonika Siimets, kes tutvustas üritusel filmiinimeste vajadusi, tõi välja, et Lõuna-Eesti elujõuline kultuur ning võro, seto ja Peipsiveere kultuuriruumid on loomeinimeste jaoks väga inpireerivad. «Me peaksime olema uhked selle elava pärandi üle, mis meil alles on ja seda ka enesekindlamalt esitlema. Ka mina olen Lõuna-Eestiga väga seotud ja siinne mõtteviis ning selle kultuuriruumi mõju on olemas kõikides mu filmides. Ma näen asju teisiti ja see teeb mind huvitavaks ka globaalses filmimaailmas, kus oodatakse loojatelt oma käekirja. Olen uhkusega lõunaeestlane,» sõnas Siimets.