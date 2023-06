Peipsi järvest leitud mänguväljaku kiik annetati lasterikkale perele

Politsei andis mõni kuu tagasi teada, et Peipsi järvest tuli välja laste mänguväljak. Toona panid piirivalvurid vees seigelnud väljaku kokku ning proovisid läbi Facebooki selle omanikku leida.

Kui esiti näis ettevõtmine lootusetu, siis lõpuks leidis mänguväljaku omanik neid ise üles ning rääkis, et kiik pani ühes jääminekuga plehku Kodavere kandist, mis tähendab, et konstruktsioon läbis rännakul ligemale 30 kilomeetrit enne kui piirivalvuriteni jõudis.

Pererahvas nentis, et ehkki kiik on tõesti nende oma, ei ole peres enam nii väikseid lapsi, kes sellel veel lustida tahaks. Heategevuse korras anti kiik Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingu kaudu Roobe külla, kus sirgumas neli last, kelle õuele kiik täpselt sobis.