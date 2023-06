Valga noored koguvad turistidelt põnevaid lugusid

Ühe põnevama kogemusena toovad nad välja seiklemist Kesk-Ameerikas, kus mitme kuu vältel erinevaid riike külastati eesmärgiga õppida hispaania keelt ning kogeda kohalikku kultuuri ja maitseid. Nende lõpusirgele jõudev reis on toonud nad Taanist Eestisse läbi Saksamaa, Itaalia, Sloveenia, Poola ning paljude teiste Euroopa riikide, mida ühendab võimalus reisida mööda raudteed. Üheks üllatavaks hetkeks oli hiljutine tõdemus, et Leedut ja Lätit raudtee ei ühendagi. See oli ainuke piir, mida ületati hääletades. Taanlased tõdevad pisut kurvalt ka seda, et Baltikumis on rongiga reisimisel olnud teatavaid piiranguid, sest raudteevõrk ei ole nii sujuv ja lai nagu enamus teistes Euroopa riikides. Siiski on neil rõõm kuulda, et Eestis on kaasaegsed rongid, mis ka kohalike hulgas igapäevaselt liigeldes rohkelt kasutust leiavad.