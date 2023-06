Galerii ⟩ Otepää tähistas võidupüha

„Head vallakodanikud, olen olnud võidupüha ajal sõjaväevormis, kuid täna ma seda pole. Täna ei kanna ma vormi sellepärast, et saaksin rääkida asjadest nii, nagu nad on. Ohvitserina ei saa ma seda teha, vallavanemana aga küll. Paar päeva tagasi võeti Toompeal vastu seadus, mis devalveerib abielu ning ma ei saa seda kuidagi heaks kiita. Ajaloost on teada, et Rooma riik hakkas lagunema pisiasjadest ka abielu mõiste muutmine on fundamentaalne asi, kust võib lagunema hakata Eesti riik. Kui siinkohal minu käest küsitakse, kas meie riigi kaitsetahe on kuidagi nõrgenenud, siis ei - seda pole juhtunud ja kaitsetahet pole meilt ära võetud. Paraku pole selle seaduse vastuvõtmine abiellumisele midagi juurde lisanud. Abielu peaks olema püha ja puutumatu institutsioon, mida käsitletakse täpselt nii, nagu see on ellu kutsutud,“ sõnas Jaanus Barkala.