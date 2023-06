Valitsus arutas erakorralisel nõupidamisel olukorda Venemaal

«Saan jätkuvalt kinnitada, et seoses Venemaal toimuvaga Eestile ohtu ei ole,» ütles peaminister Kaja Kallas.

«Jälgime pidevalt olukorda ja vahetame infot liitlaste ja partneritega, sest Venemaa on endiselt ettearvamatu ja kuigi Prigozhin peatus, tekitab olukord ja selle pikaajalised tagajärjed palju küsimusi. Sellel põhjusel jääb ka meie idapiir kõrgendatult mehitatuks ja soovime Eesti inimestel Venemaale mitte reisida,» lisas ta.

Peaministri sõnul näeme me toimuva mõju Ukraina sõjale alles mõne aja pärast. «Meie vaatest on olulisim, et rahvusvaheline fookus jääks Ukraina võidule ja ukrainlaste jätkuvale toetamisele, kuni nad võidavad agressori,» rõhutas Kallas.