Valitsus arutab põua tõttu eriolukorra kehtestamist

«Üks probleem on see, et põllumeestel ei ole pikalt kestnud põua tõttu saaki,» lausus Hambrug. Samuti on põllumehed tema sõnul võtnud endale PRIA toetuste saamiseks kohustusi, mida ei ole nüüd võimalik täita. «PRIA ei saa aga praeguses situatsioonis jätta oma kohustusi mitte täitnud põllumehi sanktsioneerimata – selleks on vaja kuulutada välja eriolukord.»

Hamburgi sõnul on paljud PRIA nõuded tingimuslikud, mis peavad olema täidetud, et üldse toetusi saada. «Kõige hullema stsenaariumi järgi võivad põllumehed oma toetustes suures osas ilma jääda, sest ettenähtud nõuded ei ole täidetud,» lisas ta. «Eriolukorra väljakuulutamine on selles mõttes praegu võtmeküsimus.»

«Teine aspekt on loomasööda vähesus,» rääkis taluliidu juht. «Samas on sööda eksport Eestist igal aastal kasvanud: eelmisel aastal viidi Eestist välja ligikaudu 300 000 tuhat tonni sööta, sealhulgas näiteks Jordaaniasse ja Saudi-Araabiasse. Tänavusel aastal on nende lepingute maht ilmselt veelgi suurem. Praegu ei ole aga midagi välja viia – lepingute mittetäitmisega kaasnevad seega samuti lepingutrahvid.»

Eriolukorra väljakuulutamine aitaks põllumeestel Hamburgi sõnade kohaselt rahvusvahelistest lepingutest kergemini taganeda. «See oleks argument põllumeeste kaitseks, sest ilmastikuolud ei ole võimaldanud võetud kohustusi täita,» lisas ta.

«Eriolukorra väljakuulutamine tuleb neljapäeval valitsuse istungile,» teadis Hamburg öelda. Samuti on põllumajandussektori esindusorganisatsioonid eriolukorra kehtestamise toetuseks koostamas valitsusel vastavasisulist pöördumist.