PILTUUDIS ⟩ Otepää vallas on siiani üleval 2021. aasta valimiste plakatid

Lõuna-Eesti Postimees pöördus kommentaaride saamiseks asjaosalise enda poole, küsides muu hulgas, kas ja millal on plaan need maha võtta või jäävad need kuni järgmiste kohalike valimisteni üles.

«Vabandan, tõesti ei teadnud seda. Sõidan läbi ja võtan maha. Kas on vihjeid, kus on need jätkuvalt üleval? Kindlasti nad üles ei jää,» ütles Arike.