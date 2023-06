VIDEOLUGU ⟩ Mõistatuslik Rosma linnamägi andis välja suure leiu

«See asi võiks siin olla umbes 800 aastat vana,» lausus väljakaevamisi juhtiv Tartu Ülikooli arheoloogiaprofessor Heiki Valk. «Ehitusaeg seniste teiste kaevandite söedateeringute põhjal 13. sajand, kas siis ristisõdade aeg või, ei saa täielikult välistada, et ka natukene hilisem. On tehtud päris suur hoone, umbes 50 ruutmeetrit või natuke peale. See külg, mis meil praegu on lahti, on umbes 7,3 meetrit pikk. See on hoone, mida on kasutatud vilja hoidmiseks.»