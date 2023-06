Igor Gräzin: Liivimaal võiks olla oma ministeerium

Muhulasena pean kiitma saarlast ja regionaalministrit Madis Kallast, kes käis välja väga nutika idee saata saartele vabariigi valitsuse eriesindaja. Sest saared on – kinnitan Saarte piirkonna vaimulikuna – üks omaette asi, mida Tallinnast kiusama kiputakse. Aga Madis Kallase heal ideel on ka oluline puudujääk: see on liiga väike ja kitsas.