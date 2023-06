Tomi Saluveer: kardetu on tõeks saamas

Juuni alguses põllumajanduse olukorrast kirjutades säilitasid teraviljakasvatajad veel lootust. «Kui aga lähiajal korralikku vihma ei tule, on päris hapu lugu,» tõdes nii mõnigi põlluharija. Tollal hindasid nad, et vili peab põuale vastu veel nädalakese, vastasel juhul on oodata ikaldust. Nädalad möödusid ning korralikku sadu ei tulnud. Tuul ja päike kuivatasid väikesed vihmasopsud kohe ära ning niiskus taimejuurteni ei jõudnud.

Maaharijate olukord on piirkonniti erinev. Kohati on põlde, kus vihmahood on andnud leevendust, mõnda põllulappi on õnnistatud ka paduvihmaga, kuid üldpilt on ka Eestimaa Talupidajate Keskliidu hinnangul siiski üsna nukker. Kindel on see, et tänavune saak tuleb tavapärasest vähemalt poole väiksem. Teravilja puhul võivad vihmasapsakad olukorda hullemakski teha: küpsed terad ajavad külgvõrseid ning vihmane periood pigem raskendab koristustöid.