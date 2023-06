Laadatoitu ostes tasub olla tähelepanelik

Peaspetsialist tõi välja viis soovitust, mida enne ostu sooritamist silmas pidada. Esmalt tuleb vaadata, kas toit näeb välja värske ja kvaliteetne ning müüja on puhas ja peab kinni hügieeninõuetest. Samuti peab müüja oskama anda infot toidu koostisosade ja allergeenide kohta. Toidukraami, mis peab olema külmkapitemperatuuril, aga on pikalt hoitud päikese käes, osta ei maksa. Haigusi tekitavad mikroorganismid võivad paljuneda väga kiiresti, kui toitu säilitatakse valel temperatuuril.

Samuti tuleb söögikraami hoida kaitstuna saastumise eest. Näiteks kui laat tegutseb asukohas, kus on palju tolmu (lähedal toimub teeremont vms), siis tuleb jälgida, kas pakendamata toit on ikka kaetud.

Joakit lisas, et laatadel müüakse ka väga palju suitsutatud tooteid, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata. «Seda seetõttu, et toidus võivad kõrgetel temperatuuridel mittetäieliku põlemise käigus tekkida polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH), mis on kantserogeensed ehk võivad tekitada vähki.»

Veel võiks uurida, kuidas suitsuliha või -kala on valminud. Kui seda on valmistatud nii, et sealt on tilkunud rasv lõõmavatele laastudele, on seegi soodustanud PAH-ühendite tekkimist. Lisaks tasuks küsida, mis puitu on suitsutamiseks kasutatud. Suitsutamiseks ei sobi vaigused ja pehmed puidud nagu kuusk ja mänd.