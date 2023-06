«Helme kiriku varemete konserveerimisega oleme tegelnud juba kuus või seitse aastat. Enne seda olid need väga kehvas seisus. Lõunapoolsest esikülje seinast oli üks mitu tonni kaaluv lahmakas 15 sentimeetrit viltu vajunud. Õnn oli, et see tellingute paigaldamise ajal kaela ei kukkunud. Andis mõelda ja möllata, enne kui see müüriosa paika pandud sai,» selgitas Toomberg.