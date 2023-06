Valgete Teede rattaralli laieneb kahele päevale

«Olen Sangaste Valgete Teede rattarallil saanud osaleda kolmel viimasel aastal. Olles praegu kodus Eestis, siis loomulikult löön kaasa,» ütles Taaramäe. «Ja kuna stardis on ka abikaasa Hanna, kellele just sellel sõidul osalemine paar aastat tagasi andis uue motivatsiooni jalgrattasõiduga taas rohkem tegelema hakata, on just see sõit meie pere lemmik.»

Taaramäe sõnul on tegu kõige erilisema maanteesõiduga Eestis. «Kuna kasutan ka ise kruusateedel sõitu treeningute rikastamiseks, ei ole kruusaralli mulle võõras. Seejuures on aga kruusasõit ka uus ja kuum teema rattamaailmas. Lisaks looduskaunitele radadele võib aga Sangaste sõidu puhul tõdeda, et nii erilist stardipaika pole ühelgi teisel rattasõidul Eestis. Mina ise lähengi eelkõige sõitu nautima.»

Sangaste Valgete Teede rattaralli liigitub küll maanteerattavõistluste alla, kuid rada on vürtsitatud asfaldi vahele pikitud kruusalõikudega. Rajad kulgevad Sangaste–Karula–Lüllemäe kandi looklevatel väikestel teedel. Stardi- ja finišipaik on Sangaste lossi ees.

Valikus on kolm distantsi: 95 kilomeetrit meeste eliitklassile, 69 kilomeetrit naistele ja harrastajatele ning 26-kilomeetrine matka- ja noortesõit. Pikal distantsil on kokku seitse, keskmisel kuus ja lühemal rajal kaks kruusalõiku pikkusega 9,2 kilomeetrit. Kui pikemad rajad eeldavad tõsisemat sinasõprust jalgrattaga, siis matkadistants vaid kahe kruusalõiguga on sobilik ja jõukohane igale harrastajale.