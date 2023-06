Lauluõpilased arendasid end koolituspäeval ja hiilgasid konkursil

10. juunil aga toimus Tartus Tamme gümnaasiumis konkursi «Koolilaul 2023» finaal, kuhu Räpina muusikakoolist pääses kaheksa videoeelvooru läbinud solisti. Sel konkursil esindasid kõik lauljad ka üldhariduslikke koole, kus nad õpivad, ning punktisummadele vastavalt said kõik finalistid esimese, teise või kolmanda koha.

Silmapaistvamatele jagati ka eripreemiaid, kolm kogu konkursi kõrgeima punktisummaga lauljat said laureaaditiitli ning kogu võistluse parim sai pärjatud grand prix’ga. Žüriisse kuulusid Rasmus Kull, Toomas Voll, Margrit Kits, Irena Bormann-Eskor, Džanna Šahbasjan, Wanda-Helene Ollep ja Pilvi Karu. Žüriiliikmed andsid õpilastele ja ka õpetajatele pärast tagasisidet.

Laulmise erialas tuleb enesega väga palju tööd teha, et tulemusteni jõuda. Meie armastatud ja väljapaistev soololauluõpetaja Margot Suur ning muusikakooli suurepäraselt sulandunud kolleeg Jürgen Järvpõld annavad endast kõik lauljate arengu nimel. Kasutatakse tehnilisi vahendeid, mida paljudel laulupedagoogidel pole. Õpetaja Järvpõllu tehniline taip ja abivalmidus kuluvad marjaks ära.

Kui paljudele tundub, et musikaalsus inimesel kas on või seda pole, saab muusikalist kuulmist siiski arendada. Sestap on nii noored kui ka täiskasvanuid oodatud Räpina muusikakooli.