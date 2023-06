Rebasemõisa festival üllatab uuendustega

Karula rahvuspargis asuvas Rebasemõisa külas kasvanud laulja ja helilooja Liina Tsimmer, esinejanimega Linalakk, korraldab festivali oma lapsepõlvekodus. Sel reedel ja laupäeval toimuval üritusel on varasematega võrreldes palju uuendusi.

«Alustades sellest, et rahva tungival soovil saab kauni muusika ja lopsaka looduse keskel puhata kauem kui varem,» ütles Linalakk. Tema sõnul ei piirdu tegevus ainult lavaga – festival on laienenud ka garaaži, kus on võimalik saada osa töötubadest, kontserdist ning öösel garaažidiskost.

Samuti on võimalik festivalialale pääseda läbi ekstreem-romantilise metsaraja, mis on valgustatud lambikettidega. Meelelahutust pakuvad veel esimest korda koerte-show, line-tants elavate legendide Kukerpillide saatel ning võimalus käia saunas, tünnis ja tiigis.

Laupäeva päeval saab aga minna kohaliku matkajuhiga Rebasemõisa kuplite vahele seiklema. «Et muuta festival eriti meeldejäävaks, on avatud ka tattoo-salong,» märkis Linalakk.

Ta lisas, et sai äsja koos Bonzoga valmis albumi «Kahelt poolt». Sellel olevad lood on kahelt poolt, teisisõnu duoalbum ehk kokku saavad kaks erinevat, kuid samas ka sarnast soundi ja loomingut. Digikogumik on tema sõnul nüüd kõikjal internetiavarustes leitav ning festivalil ootab ees albumi esmaesitlus. Samuti saab kuulda lugusid, mis albumile seekord ei jõudnud.

Küsimusele, kui palju publikut ta oma koduõuele ootab, vastas Linalakk: «Lagi on kuussada, sealt edasi läheb juba kitsaks.»

Festivalil astuvad üles veel Jaan Tätte, Vaiko Eplik, Liisi Koikson ja teised artistid.