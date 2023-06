Valga ajaloolised hooned said uuenduse

Valga vallaarhitekt Jiri Tintera sõnul on Valga kesklinn täis väärtuslikke hooneid, kuid tihti me ei ole teadlikud nende pikaajalisest ajaloost. «Mul on suur rõõm teatada, et nüüd on meil võimalus tähistada üheksat väärtuslikku hoonet Valgas. Infotahvlitel on mitmekülgsed andmed - hoone ajalugu, pildid ja põnevad seigad, mis muudavad kesklinnas jalutamise põnevamaks nii meie linnaelanikele kui ka külastajatele,» märkis vallaarhitekt.