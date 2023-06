Lõuna-Eesti ekrelased sõdivad vastu LGBT sümboolika kasutamisele kultuuripealinnaga seoses

«Nn Pride'i-sümboolikat eksponeeritakse kultuuripealinna Facebooki-lehel ja lubatakse see üritus tuua järgmisel aastal Tartusse. Paljudele lõunaeestlastele on säärane suundumus aga vastumeelt. EKRE Otepää osakond asus selle vastu jõuliselt protestima ja nõudis vallavalitsuselt otsest pöördumist sihtasutus Tartu 2024 poole,» seisab EKRE pressiteates.

EKRE liige Mare Raid esitas Otepää vallavalitsusele 12. juunil teabenõude, kus küsis muu hulgas: «Kas Otepää vald [projekti Tartu 2024] koostööpartneri ja rahastajana aktsepteerib, et selle projekti raames on korraldajad võtnud nõuks ümber kirjutada meie kultuuriruum, kehtinud tavad, kombed ja traditsioonid?» Lisaks on Otepää ekrelased nördinud, et kultuuripealinna projektis ei kajastu kuidagi 2024. aastal saabuv Eesti lipu õnnistamise 140. aastapäev.