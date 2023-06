Koduelektroonikat saab äikese eest kaitsta

Ühest küljest on tema sõnul kahjude vähenemisele kaasa aidanud investeeringud uutesse lahendustesse, mis aitavad äikesekahjusid ennetada. «Teisalt saame aga kiita oma kliente, kelle teadlikkus võimalikest ohtudest on pidevalt paranenud. On näha, et kodudes suhtutakse äikesega seotud riskidesse üha tõsisemalt.