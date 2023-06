Jaan Rapp: molutamise meistriklass

Ka loodusemees Fred Jüssi on nentinud, et maailmas on suur vajadus viljaka mittemidagitegemise ehk molutamise järele. «Inimene ei oska olla laisk, sest teda on õpetatud aina töötama ja töötama. See on üks kurvemaid asju, et meile ei anta võimalust süveneda,» tõdes ta.