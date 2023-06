Teiste seas on tolmava teega kimpus talunik Anne Kudu. Tema maja on küll tiheda liiklusega teest umbes 400 meetri kaugusel, kuid siiski on tema talu uppunud lõpmatuna näiva soolatolmu sisse. Nagu Kudu nendib, pole tema olukord veel kõige hullem: mõned teised majad on teele veelgi lähemal.