Põlva Inseneride Liit tunnustas noori

Põlva Inseneride Liit (PIL) koondab endas 46 Põlvamaaga seotud endist ja praegust tegevinseneri. Nende hulgas on seitse edukalt töötavat noortekogu liiget. PIL-i üks põhilisi eesmärke on inseneeria ja insenerikutse propageerimine noorte seas. Just praegu on noortel käes koolide lõpetamine ja edasiste õppimisvõimaluste valik. Motiveerimaks noori reaalainete vallas ja edasiste insenerialade valikul annab PIL teist aastat välja tunnuskirju ja rahalisi preemiaid. Sel aastal oli valiku aluseks edukas esinemine piirkondlikel reaalainete olümpiaadidel. PIL-i tunnustuse 2022/2023 õppeaasta eest pälvisid: