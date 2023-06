Orava järves ei tasu praegu ujuda

Võru vald teatas, et Orava järve vees võib olla sinivetikas. Esimesed teated võimalikust sinivetikast tulid juba 20. juunil. Võru valla keskkonnaspestialisti Eva-Mai Männiste sõnul on Orava järve vesi roheline ning see võib vetikate tõttu olla ujujatele ohtlik.