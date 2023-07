Airsofti andunud mängijaid on sõduritest raske eristada. Sõdurid siiski selliseid maske ei kanna.

Automaatidega relvastatud maskides mehed tulevad tormina läbi Tsooru kolhoosikeskuse ukseta peasissekäigu ning võtavad hõikudes positsioonid sisse. Tõenäoliselt ei ela neist keegi järgnevat tunnipikkust lahingut üle, ent ükspuha kui realistlikud on poiste relvad ja pinge õhus, on see kõik siiski mäng.