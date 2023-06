Rahvusmeeskoor tõi Räpinasse imelise sündmuse

Kui nüüd küsida, mis eriti meeldis, siis ütlen ausalt, et seda valikut teha oli väga keeruline. Aga ma proovin siiski. Riivo Jõgi seade laulule «Nii vaikseks kõik on jäänud» oli rabav. Minu üks lemmiklauludest on läbi aegade olnud «Raagus sõnad», mille koorile arranžeeris Siim Aimla. Ja taas ei saanud selles laulus pettuda – see oli täiuslik.