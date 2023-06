Toitjakaotuspension jäi ajale jalgu

Toitjakaotuspensioni suurus on inimestel väga erinev ega kata tihti lapse ülalpidamiskulusid. Seetõttu on tekkinud vajadus pensioni maksmist nüüdisajastada nii, et see arvestaks tänapäevaseid vajadusi ega sõltuks enam vanema välja teenitud vanaduspensionist.