Et veekoguga pole asjad päris korras, ilmnes juba mai keskel. Siis muutus vesi Koidu sõnul hägusaks, lausa poriseks. «Mul on 2. mail tehtud pildid, kui vesi on veel selge, ei olnud selline porine,» rääkis ta. «See on soojärv ja vesi on siin seetõttu pruunikas, aga see paistis läbi.»