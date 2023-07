GALERII ⟩ Valga maakonna noored osalesid laulu- ja tantsupeol

«Vaatamata keerulistele aegadele said kõik kollektiivid, kes soovisid noorte- ja tantsupeole Tallinnasse. Peame kõik selle eest seisma, et see traditsioon ei hääbuks. Noorte silmist on näha palju rõõmu ja see annab lootust, et saame sellest vastupidavust tulevasteks aastateks,» sõnas noorte laulu- ja tantsupeo Valgamaa kuraator Eha Mandel.