Hansaliinid paneb Lõuna-Eestis sõitma rohediislit kasutavad bussid

"Uuele kütusele üle minnes tunnevad Tartu maakonna ühistranspordiga sõitjad erinevuse ära selle järgi, et bussi peale minnes ei ole enam tunda kütuselõhna, sest taastuvdiisel on lõhnatu," ütles Neste Eesti turundusjuht Risto Sülluste. "Erinevalt fossiilsest diislist, mida toodetakse naftast ning mille kasutamine paiskab õhku üha uut süsinikku, on taastuvdiisel Neste MY täielikult naftavaba ning toodetud 100 protsenti jäätmetest ja jääkidest. Kütuse tootmisel kasutatakse erinevaid toiduainetööstuse jäätmeid ja jääke mida muu tööstus ei vaja, suunates nad jäätmejaamade asemel taaskasutusse ja ümbertöötlusesse."