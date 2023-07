Eeloleva nädala esimeses pooles valitseb heitlik suveilm

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Sajuhood on kohati intensiivsed. Puhub edela- ja lõunatuul 5–11, puhanguti kuni 16, saartel ja rannikul 12–17, puhanguti kuni 24 m/s. Äikesega võivad kaasneda veelgi tugevamad puhangud. Sooja on 11–15, rannikul kuni 18 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja on äikest. Sajuhood on kohati intensiivsed. Edela- ja lõunatuul tugevneb 8–13, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 13–19, puhanguti kuni 27 m/s. Äikesega võivad kaasneda isegi tugevamad puhangud. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 15–20 kraadi, sajuhoogude ajal aga on veel paar-kolm kraadi jahedam.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja on äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 5–11, puhanguti kuni 16, saartel ja rannikul 12–17, puhanguti kuni 25 m/s. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 12–17 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja on äikest. Puhub valdavalt edelatuul 5–11, puhanguti kuni 16, saartel ja rannikul 9–14, puhanguti kuni 21 m/s. Sooja on 17–21 kraadi, sajuhoogude ajal ja kohati rannikul kõigub õhutemperatuur 15 kraadi ümber.