TUGEV TUUL JA ÄIKE ⟩ Intensiivsed vihmahood võivad põhjustada üleujutusi

Täna päeval jätkub intensiivsete äikesevihmade liikumine üle Eesti edelast kirdesse. Edela- ja lõunatuul tugevneb mandril puhanguti 15-20, saartel ja rannikul kuni 27 m/s. Äikesega võivad kaasneda isegi tugevamad puhangud.

Tugevad tuuleiilid võivad murda teedele puid ja oksi ning tuua kaasa elektrikatkestusi. Intensiivsed vihmahood võivad põhjustada lokaalseid üleujutusi.

Sünoptik Kairo Kiitsak teatas ühismeedias, et mõnel pool on sadanud ööga juba kuni 40 mm vihma, mis on üsna märkimisväärne.

Prognoosi kohaselt jätkuvad äikesevihmad ka teisipäeval ning tuul püsib võrdlemisi tugev.