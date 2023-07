Endine raamatupidaja asus noortekeskust juhtima

Triin Jõgisuu sõnul on tal hea meel, et Tõrvas on koht, kus lastel on turvaline olla ning uusi oskusi ja teadmisi omandada. «Kui nägin tööpakkumist noortekeskuse juhataja ametikohale, tundus see olevat huvitav ja põnev väljakutse,» ütles ta, lisades, et peamiseks eesmärgiks seab ta koostöö nii noorte, kolleegide kui erinevate organisatsioonide vahel.