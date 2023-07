Kelmid teevad inimestele politsei nimel petukõnesid

Alates möödunud nädala reedest on sagenenud teated, et inimestele tehakse politsei nimelt ingliskeelseid automaatkõnesid, milles öeldakse, et ID-kaardiga või erinevate andmetega on tekkinud probleeme ja selle lahendamiseks ning politseinikuga suhtlemiseks peab valima klaviatuuril numbri üks.

Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenin kinnitab, et politsei neid kõnesid ei tee. «Viimastel päevadel on inimesed massiliselt sarnaseid petukõnesid saanud. Tuletan meelde, et säärased kõned, kus väidetakse, et teie andmete või pangakontoga on tekkinud probleem, tuleb koheselt kinni vajutada,» ütles politseinik.

Tegemist ei ole uue skeemiga ja kelmid on ka varasemalt inimestele taoliselt lähenenud. «Pärast number ühe vajutamist kõne katkeb ning peagi helistab tagasi kelm, kes väidab, et on politseinik. Kõne ajal püütakse inimestelt kätte saada isiklikke andmeid, PIN-koode või palutakse inimesel kinnitada tehingud PIN-koodidega,» kirjeldas ta.