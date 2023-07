Roosi Rahnu: teeme oma valikuid ise

Midagi siin elus ei tule aga niisama ja sestap pole parata, et paljud kandideerijad elavad praegu tugeva pinge all. Kas on ikka kõik eksamid piisavalt hästi tehtud? Kas akadeemiline test tagab pääsu kõrgkooli või peab aasta ootama, et valitud teel jätkata? Kas teised kandidaadid on andekamad ja mul ei ole isegi võimalust nendega kandideerimisel võistelda? Äkki peaksin ikka oma vanemaid kuulama ja nende valitud erialale suunduma?

Ilmselgelt on pea igasuguseid mõtteid täis, kuid siinkohal tuleb meeles pidada, et valikuid on mitmesuguseid ja tegelikult on kõik võimalik. Või peaaegu et kõik.

Eksameid ja akadeemilisi teste saab alati uuesti teha. Kui sel aastal ei lähe nii, nagu oled unistanud, siis pingutad järgmisel aastal rohkem, töötad uute unistuste nimel. Miski pole kadunud, kui praegu ei õnnestu asjad nii hästi, kui oleksid soovinud. Äkki leiad selle aasta jooksul endale hoopis uued huvid ja avastad end rohkem? Kes teab, äkki pidigi nii minema.