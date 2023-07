Minu lend on tühistatud – mis edasi saab?

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse ekspert Heldin Malmet selgitas, et tühistamiseks peetakse palju rohkemaid juhtumeid kui vaid sellist olukorda, kus reisija on juba lennujaamas ning sõnumi teel või kõlaritest teavitatakse, et oodatav lend on tühistatud.