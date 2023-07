Korduskasutus säästab loodust ja raha

Rõivaid tehakse tihti sünteetilistest materjalidest, mille tootmiseks vaja palju vett ja energiat ning mis lagunevad looduses aastakümneid. Kuni 35 protsenti keskkonnas leiduvast mikroplastist on sinna jõudnud riiete kaudu. Seetõttu tuleks eelistada puuvilla, villa, lina, kanepit, bambust või muud looduslikku materjali. Inimesele ja keskkonnale ohutul viisil toodetud riided tunned ära sildil oleva ökomärgise järgi (nt Oeko-Tex).

Riiete ostmisel tasub jälgida sedagi, kus need on valmistatud. Kodumaist toodangut eelistades on ökoloogiline jalajälg palju väiksem.