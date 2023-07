FOTOD ⟩ Krootuse rahvatriatlon tõi starti poolsada võistlejat

Lastedistantsi pikkuseks oli 100 meetrit ujumist, 4 km rattaga sõitmist ja 1 km jooksmist. Põhidistants koosnes 250 meetri ujumisest, 12 km rattasõidust ja 2 km jooksmisest. Põhidistantsil said kaasa lüüa ka kolmeliikmelised võistkonnad.

Eelmisel pühapäeval toimunud mõõduvõtmisele andis omapära see, et ujumisdistantsile lasti võistlejad eraldistardist, et vältida üksteise segamist ujumise ajal. Seega ei selgunud kiireim võistleja mitte esimesena finišisse jõudes, vaid aegade kokkuvõttes.

Nagu korraldaja Hegri Narusk ütles, siis ilmataat pidas oma sõna – Krootuse triatloni ajal vihma ei sadanud ning kõik spordisõbrad jõudsid rõõmsalt finišisse.

«Sel aastal jäi osavõtjate arv natuke tagasihoidlikuks, eelkõige lastevõistluse osas, sest paljud aktiivsed noored osalesid ka laulu- ja tantsupeol Tallinnas,» sõnas ta. «Kahjuks ei õnnestunud meil seda kuupäeva kattumist vältida, sest triatlonikalender on üritusi täis ja lisaks ei saa võistlust korraldada Lõuna-Eesti autorallide toimumise ajal. Sel ajal on maanteed nii-öelda isehakanud rallimehi täis ning laste rattadistants suure liikluskoormuse ajal oleks väga ohtlik.»

Need, kes aga Krootusele kohale olid tulnud, said võistelda meeldivas seltskonnas ja auhindu jagus pea kõigile.

Kanepi valla rahvatriatloni sari jätkub 29. juulil Valgjärve triatloniga. 20. augustil leiab aset Kooraste triatlon.

«Ootame Valgjärvele ja Koorastesse just neid inimesi, kes tahavad seda spordiala esimest korda proovida. Sellepärast ka nimi rahvatriatlonid,» lausus Hegri Narusk. «Kindlasti ootame ka uusi võistkondi.»

Krootuse triatloni parimad

T 11-12a: Anna Helene Rauk (Triathlon Estonia)

T 13-14: Kirke Liping (Virmar Spordiühing)

P kuni 10: Oskar Rauk (Triathlon Estonia)

P 11-12: Robin Nikolajev (21CC)

P 13-14: Robin Priks (Ujumise spordiklubi)

N15-18: Kirke Liping (Virmar Spordiühing)

N19-49: Merli Randoja (T3 Triathlon Team)

M15-18: Kalmer Kiiver (Yess)

M19-49: Vjatseslav Kulak (Ujumise spordiklubi)

M50+: Alger Vedler

Võistkonnad: Haaslava MTB

Allikas: võistluse korraldajad