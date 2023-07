Maalikunsti stipendiumi saaja viib jalutuskäigule oma kodulinna Valgasse

«Minu näitus on nagu jalutuskäik väikeses kodulinnas, kus praegune hetk ja mälestused on omavahel tihedalt põimunud,» ütles stipendiaat Hedi Kuhi. «Linn on aastatega palju muutunud, kuid kohad, kus olen üles kasvanud, jäävad alati eriliseks ja on seotud kodutundega. Maalidega proovin edasi anda linnaruumi nii, kuidas mina seda tunnen ja näidata, mis seal minu jaoks oluline on.»

Stipendiaadi välja valinud komisjon tõi esile, et näituseprojekti positiivne teemavalik paneb vaataja kaasa mõtlema ning mõjub liigutavalt. Erinevates suurustes maalide ja maalikavandite intrigeerivad lahendused käsitlevad inimese suhet linnaga.

Pallase maaliosakonna juhataja Margus Meinarti sõnul on Hedi Kuhi süvenenult tööd tehes jõudnud tulemusteni, mis paistavad silma tundliku kompositsiooni ja värviga ning näha on noore kunstniku kujunevat käekirja ja maalimisest saadavat rõõmu.