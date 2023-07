Jalmar ja Sandra Vabarna läksid lahku

«Anname teada, et oleme teinud ühise otsuse lahku minna. Elu on teekond ja me oleme jõudnud just sellesse punkti. Riidu ega draamat ei tasu siit otsida,» teatasid nad ühismeedias.

«Otsus ei tulnud üleöö ega kergekäeliselt. Vaatasime sügavalt enda sisse, käisime paariteraapias ja tegime teadliku valiku. Lahku on võimalik minna ka armastusega, teineteist ja ennast austades. Ja see on meie valik.»

Nad andsid teada, et enam kui 10 aastat ühist teed on pakkunud neile palju armastust ja rõõmu, kurbust ja pisaraid, helgust ja raskusi, avastamist ning kasvamist.

«Me oleme väga tänulikud ja õnnelikud selle aja eest. Meil on kaks last, kes on meie jaoks kõige kallimad inimesed siin maailmas. Kasvatame neid ühiselt ja suure armastusega edasi. Jätkame ka bändikaaslastena.»