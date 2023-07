Söödainfo kogumine käib täie hooga

Loomakasvatajate mure sööda nappuse pärast, mille tingisid erakordsed ilmastikuolud, kus põuaperiood kestis pikalt ja öösel oli tugevad öökülmad, saab veidikenegi leevendust. Põllumajandus-Kaubanduskoja üleskutse anda teada kasutamata põllumajanduslikust maast leidis elavat vastukaja ja inimesed on hakanud maaüksustest teavitama.

«Hea meel on tõdeda, et nii keerulisel ajal, kus põud on teinud paljudes kohtades liiga ja saagid on kesised, on paljud inimesed ühinenud üleskutsega, et tuua veidikenegi leevendust väga kriitilisse situatsiooni,» tõdes koja juhatuse esimees Ants Noot.

Koja piimatoimkonna esinaine Pilleriin Puskar, kes on nõustanud loomakasvatajaid sööda küsimustes, ütles, et farmipidajate huvi andmebaasi vastu on olnud suur. «Enim soovitakse pidada nõu sööda kogumise ja ratsioonide kohta,» rääkis ta. «See, et viie päevaga on üles antud info 200 maaüksuse kohta, on väga hea tulemus,» lisas Puskar.

Ants Noot sõnas, et oluline on saada info liikuma. «Usun, et keerulistest olukordadest leidub ikka väljapääs. Peaasi, et loomakasvatajad ei jääks oma murega üksi, vaid räägiksid sellest ja koos otsitaks lahendusi. Koos oleme palju tegusamad,» lausus ta.

Eelmisel nädalal räägiti koja piimatoimkonna ümarlaual sööda puudusest ja liikmed tegid ettepaneku koja töötajatele andmebaasi koostamiseks, mis annaks teada põllumajanduslikest maaüksustest, millelt saab koguda niidet või teha teraviljakülvi siloks.