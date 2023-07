Eesti maasikaid saab eristada Poola, Hispaania või Kreeka maasikatest

Toiduainete autentsus on oluline küsimus nii tarbijatele kui ka kogu toiduainetööstusele tootmisest ja töötlemisest kuni turustamise ja reguleerimiseni välja, teatas METK. 2020. aastal sai maaeluministeeriumi toel ellu kutsutud kolmeaastane uurimisprojekt «Eesti päritolu maasikate referentsandmekogu loomine».

«Projekti tulemustega oleme rahul, oleme andmebaasi loonud,» sõnas METK-i teravilja ja söötade labori juhataja Liina Kruus. «Oleme leidnud seosed, mis võimaldavad eristada Eesti maasikaid Poola, Hispaania või Kreeka maasikatest. On ootus, et lisaelementide toel suudame hakata eristama ka Läti, Leedu ja Soome maasikaid.»

Päritolumaad saab laboratoorselt määrata juba paljude toodete puhul, näiteks liha, oliiviõli ja vein. Selleks kasutatavad meetodid ei sobi aga hästi marjade ja marjapõhiste toodete päritolu tuvastamiseks.

Projekti käigus jõuti koostööni Saksamaa laboriga Agroisolab GmbH, kellel on maasikate päritolumaa määramise metoodika juba välja töötatud ja kes omab tänu sellele asjakohaseid andmebaase mitme riigi andmetega. Laborist on võimalik tellida maasika pärituolumaa määramiseks vajalikke analüüse ka edaspidi.

«Puu- ja köögiviljade päritolu võltsimine on aktuaalne teema,» rääkis Svetlana Jankovenko põllumajandus- ja toiduametist (PTA). «On väga hea meel, et on olemas uus laboratoorne meetod, mis sobib pettuste avastamiseks ning et seda uuritakse ja täiustatakse. Seda on võimalik kasutada täiendava tööriistana tõendamaks, et tuvastatud nõuete rikkumise puhul oli tegu pettusega.»

«Peame olema valmis järgmisteks väljakutseteks,» rõhutas maasikakasvatajate esindajana Helen Kaskema OÜst Kindel Käsi. «See projekt annab selleks hea võimaluse ja loodame, et projekti tulemused juurutatakse peatselt ka praktikasse.»

Iga toidupettuse kahtluse korral tuleb esmalt teavitada PTA-d, kes võtab saadud info uurimisele.

Eesti päritolu maasikate referentsandmekogu loomise uurimisprojekti käigus võeti maasikaproove igast Eesti maakonnast, kokku 21 maasikakasvataja põllult. Baltimaade võrdlusandmete tarbeks võeti maasikaproovid ka 11 Läti ja seitsme Leedu tootja põllult. 2022. aastal kaasati projekti ka PTA ametnike võetud viis maasikaproovi Eesti eri piirkondade jaemüügist.