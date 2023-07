Ester Karuse: kink laste ja spordi arvelt

Need on ametlikud andmed ja kättesaadavad kõigile, aga paraku kipuvad neist mööda vaatama Reformierakond ja nende ridadesse kuuluv värske kultuuriminister Heidy Purga. Miks muidu on ta heaks kiitnud kava võtta Eesti Koolispordi Liidult (EKL) ja Eestimaa Spordiliidult Jõud ära kokku pool miljonit eurot. Või see siis nii-öelda ümber jagada. Seda kõike tehakse ajal, kui tähistame kultuuriministeeriumi enda egiidi all liikumisaastat.