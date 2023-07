Maarius Suviste: väiketootja suur soov aia taga

Aga juhtus nii, et tema kodupaigas, elukohast natuke maad edasi, peetakse mitmendat aastat suurt ja uhket üle-eestilist meelelahutuslikus stiilis mõnusat koosviibimist. Et mitte öelda pidu või kontserti. Mõelnud ta siis, et ohhoo, see oleks ju hea võimalus enda tehtud, kohalikke, just selle paigaga seotud tooteid müüa. Neile, kes lähemalt või kaugemalt üle riigi kohale tulevad. Et tooteid kohapeal tarbida ja kaasa osta.