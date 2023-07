Kiri ⟩ Räpinas kogunes 95 orkestranti

Viimased kaheksa aastat on tegutsetud Elli Käbina taktikepi all. Põhikoosseisu moodustavad Räpina muusikakooli õpilased ning piirkonna täiskasvanud. Väga oluline abijõud on endised räpinlased, kes õppinud Räpina muusikakoolis või mänginud orkestris. Nad on alati nõus esinemistele appi tulema. Oleme tänulikud igale mängijale, kes leiab võimaluse proovides ja esinemistel osaleda ning soovib panustada oma vaba aega ühise eesmärgi nimel.