Ilm muutis maasika defitsiidiks

Ka Raudsepa talus on kastmissüsteemid olemas. Lutsari sõnul aitab aga kastmine ainult teatud maani. Kui kuumaperiood on taimedele liiga intensiivne ja pikk, on lõpuks vee aurustumine taimelehtede kaudu nii suur, et neid ei ole võimalik piisavalt kasta. Ka hakkab liigne kastmine mõjutama marja konsistentsi ja maitset.

Ahti Nurm ütles, et nende maadel on marjade kvaliteeti hakanud oluliselt mõjutama ka pärast kuumaperioodi alanud tugevad vihmahood. Ta loodab, et need annavad peagi järele ega riku tänavust hooaega lõplikult ära.

Koroonapandeemia ajal kolm aastat tagasi oli maasikakasvatajatel suur mure tööjõu leidmisega, sest piirangute ja piiride sulgemise tõttu töökäsi ei jagunud. Tänavu on korjajaid rohkem, kuid mõnel pool endiselt töölisi vajaka.

Lutsari sõnul on temal töölistega hästi. Raudsepa talus on ametis enamikus samad inimesed kes enne pandeemiat ja sõda. Vahetunud on umbes 30 protsenti töötajatest. Enamus töölistest on Ukrainast, mõni ka Eestist, kuid müügiga tegelevad eestlased.

Samas Ukrainast tema sõnul enam uut tööjõudu võtta ei ole. «Kellel on kodud jäänud sõja kätte ja kes on kuskile sõjapõgenikena läinud.»



Sel aastal tuleb maasikate eest maksta teist hinda kui varasematel aastatel, sest ilm on teinud saagiga oma töö.