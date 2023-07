Otepää kardab rahvusvärvide jäämist vikerkaarelipu varju

Tartu on järgmisel aastal valitud Euroopa kultuuripealinnaks. Otepää vallavalitsus saatis hiljuti suursündmust koordineeriva sihtasutuse Tartu 2024 juhatuse liikmele Kuldar Leisile pöördumise, milles tõdes, et Tartu ei ole kultuuripealinn üksi, vaid sellesse võrgustikku on koostööpartneritena kaasatud ka 19 Lõuna-Eesti omavalitsust, nende seas Otepää.