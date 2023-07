Rõugesse kerkib peagi kaubanduskeskus

Vahteri sõnul tuleb enne ehitustööde juurde jõudmist ära oodata detailplaneeringu avalikul väljapanekul olemise aeg. Kui selle jooksul saabub sisulisi ettepanekuid ja kommentaare, vaadatakse need üle. Seejärel läheb asi vallavolikogusse. Tegemist on üldplaneeringut muutva planeeringuga, mistõttu peab see läbima ka rahandusministeeriumi järelevalve. Pärast seda saab ettevõtja alustada ehitustöödega.

Suur osa ettevalmistustest tehtud

Võru Tarbijate Ühistu juhatuse liige Andres Kõiv kinnitas, et enne ehitusloa saamist on ees veel terve rida protseduure. «Kuid meil on endal suur osa ettevalmistustöid tehtud,» lisas ta. Keskus saab Kõivu sõnul olema ligikaudu 1000 ruutmeetri suurune, millest veidi enam kui 100 ruutmeetrit on rendipinnad, peale selle lao- ja olmeruumid ning müügisaal, mis on senise Rõuge poe omast mitu korda suurem.



Andres Kõiv Foto: Arved Breidaks/Lõuna-eesti Postimees

«Meil on sinna päris palju huvilisi – eelkokkulepe on näiteks apteegiga, mis hakkab praeguse plaani järgi olema lahti kuus päeva nädalas,» rääkis Kõiv. «Peale selle on huvilisi, kes tahavad hakata pakkuma pediküüri-maniküüri, massaaži ning juuksuriteenuseid. Läbi on räägitud ka suuremate ettevõtetega, kellel on pakiautomaatide võrgustik ja kes soovivad endale keskuse juurde kohta saada. Alexelal on aga huvi panna sinna mõni mobiilirakendusega renditav auto järelkäru.»